Из-за потери европейского рынка и падения мировых цен угольная промышленность России переживает глубокий кризис. Треть угольных предприятий на грани закрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) Украины.

Сегодня под угрозой закрытия оказались уже более полусотни угольных предприятий. Всего в стране террориста, по состоянию на начало 2024-го, работали 179 угледобывающих предприятий:

52 шахты;

127 разрезов.

Убытки отрасли за январь-май уже достигли 1,44 млрд долларов, а до конца года прогнозируются до около 4 млрд долларов. Среди причин кризиса:

европейское эмбарго , введенное в августе 2022-го, что заставило Россию искать новые рынки для почти четверти своего экспорта;

, введенное в августе 2022-го, что заставило Россию искать новые рынки для почти четверти своего экспорта; резкое падение цен на уголь после пиковых значений 2022 года.

"Несмотря на внутренние проблемы - изношенность инфраструктуры и логистические ограничения - именно потеря ключевого рынка стала катализатором текущей ситуации. Ограниченная пропускная способность РЖД на восточном направлении, куда теперь направлены основные потоки угля, также усугубляет проблемы", - добавляет СВР.

Закрытие шахт будет иметь последствия для моногородов и угольных регионов, например, Кемеровской области.