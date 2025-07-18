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В России могут закрыться треть предприятий угольной промышленности, - СВР

Пятница 18 июля 2025 14:36
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В России могут закрыться треть предприятий угольной промышленности, - СВР Иллюстративное фото: в России могут закрыться треть предприятий угольной промышленности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за потери европейского рынка и падения мировых цен угольная промышленность России переживает глубокий кризис. Треть угольных предприятий на грани закрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) Украины.

Сегодня под угрозой закрытия оказались уже более полусотни угольных предприятий. Всего в стране террориста, по состоянию на начало 2024-го, работали 179 угледобывающих предприятий:

  • 52 шахты;
  • 127 разрезов.

Убытки отрасли за январь-май уже достигли 1,44 млрд долларов, а до конца года прогнозируются до около 4 млрд долларов. Среди причин кризиса:

  • европейское эмбарго, введенное в августе 2022-го, что заставило Россию искать новые рынки для почти четверти своего экспорта;
  • резкое падение цен на уголь после пиковых значений 2022 года.

"Несмотря на внутренние проблемы - изношенность инфраструктуры и логистические ограничения - именно потеря ключевого рынка стала катализатором текущей ситуации. Ограниченная пропускная способность РЖД на восточном направлении, куда теперь направлены основные потоки угля, также усугубляет проблемы", - добавляет СВР.

Закрытие шахт будет иметь последствия для моногородов и угольных регионов, например, Кемеровской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным СВР, в России в ряде ключевых отраслей экономики наблюдается кризис, которые Москва пытается скрыть.

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