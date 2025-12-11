У Росії можуть заборонити дзвінки з-за кордону, - ЦПД

У Росії готуються нові обмеження у сфері зв'язку, які можуть торкнутися як приватних розмов, так і доступу громадян до закордонних сервісів. Ініціативу подають як захисний захід, проте її наслідки виходять далеко за рамки заявлених мотивів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.
На засіданні ради з прав людини російський диктатор Володимир Путін заявив про намір заблокувати телефонні дзвінки з країн, які Москва вважає недружніми.
За його словами, такі кроки нібито знадобилися для "цифрового захисту громадян" від шахраїв, яких російські медіа активно обговорюють останніми тижнями.
Однак головним підсумком таких рішень стає подальша інформаційна ізоляція населення.
Кремль послідовно обмежує будь-які канали, через які росіяни можуть отримувати альтернативну інформацію або підтримувати зв'язок із зовнішнім світом.
За останні дні в Росії під приводом "ризиків безпеки" перестали працювати WhatsApp, FaceTime, Snapchat, а також ігрова платформа Roblox, популярна серед підлітків і дітей.
Одночасно влада скорочує доступ до сервісів, що дають змогу обходити цензуру, і масово відключає мобільний інтернет у різних регіонах.
Такі дії вписуються в стратегію зі створення так званого "суверенного інтернету", де держава контролює всі канали зв'язку і джерела інформації.
Це дає змогу для Кремля формувати замкнутий медіапростір і обмежувати росіян в отриманні будь-яких незалежних відомостей про те, що відбувається всередині та за межами країни.
Нагадуємо, що російські пропагандистські ресурси знову поширюють неправдиві заяви про нібито встановлений "повний контроль" над Куп'янськом, супроводжуючи це вигаданими повідомленнями про "знищення українських диверсійних груп" на підступах до міста.
Зазначимо, що у Франції фіксують помітне посилення російських дезінформаційних операцій: розслідувачі виявили понад дві сотні підставних медіамайданчиків, водночас понад 140 із них імітують оформлення популярних французьких ЗМІ та під виглядом їхніх матеріалів поширюють вигідні Кремлю спотворені повідомлення.