В России готовятся новые ограничения в сфере связи, которые могут затронуть как частные разговоры, так и доступ граждан к зарубежным сервисам. Инициативу подают как защитную меру, однако ее последствия выходят далеко за рамки заявленных мотивов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.
На заседании совета по правам человека российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении заблокировать телефонные звонки из стран, которые Москва считает недружественными.
По его словам, такие шаги якобы понадобились для "цифровой защиты граждан" от мошенников, которых российские медиа активно обсуждают в последние недели.
Однако главным итогом подобных решений становится дальнейшая информационная изоляция населения.
Кремль последовательно ограничивает любые каналы, через которые россияне могут получать альтернативную информацию или поддерживать связь с внешним миром.
За последние дни в России под предлогом "рисков безопасности" перестали работать WhatsApp, FaceTime, Snapchat, а также игровая платформа Roblox, популярная среди подростков и детей.
Одновременно власти сокращают доступ к сервисам, позволяющим обходить цензуру, и массово отключают мобильный интернет в разных регионах.
Такие действия вписываются в стратегию по созданию так называемого "суверенного интернета", где государство контролирует все каналы связи и источники информации.
Это позволяет Кремлю формировать замкнутое медиапространство и ограничивать россиян в получении любых независимых сведений о происходящем внутри и за пределами страны.
Напоминаем, что российские пропагандистские ресурсы вновь распространяют ложные заявления о якобы установленном "полном контроле" над Купянском, сопровождая это выдуманными сообщениями об "уничтожении украинских диверсионных групп" на подступах к городу.
Отметим, что во Франции фиксируют заметное усиление российских дезинформационных операций: расследователи выявили свыше двух сотен подставных медиаплощадок, при этом более 140 из них имитируют оформление популярных французских СМИ и под видом их материалов распространяют выгодные Кремлю искажённые сообщения.