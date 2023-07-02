У Росії місія Ватикану не обговорювала мирний план щодо України, - представник Папи Римського

Представник Папи Римського кардинал Маттео Зуппі заявив, що його місія до Москви з приводу війни в Україні була зосереджена на гуманітарних питаннях і не включала обговорення мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Цього тижня Зуппі зустрівся в Москві з одним із радників диктатора Володимира Путіна, Юрієм Ушаковим, і главою Російської православної церкви, патріархом Кирилом.

"Усі зустрічі були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися. Немає ні мирного плану, ні посередництва", - сказав Зуппі.

При цьому він додав, що Україна і Росія прагнуть, щоб насильство припинилося.

"Є велике прагнення до того, щоб насильство припинилося і щоб людське життя було збережено, починаючи із захисту малюків", - сказав він, додавши, що найближчими днями зустрінеться з Папою Франциском, щоб обговорити підсумки проведених зустрічей.

Мирна місія Ватикану

Після початку повномасштабної війни Папа Римський Франциск зайняв неоднозначну позицію. Він намагався уявити себе миротворцем і закликав до миру, причому нічого не кажучи про вину Росії.

У квітні Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною. Однак в Офісі президента заявили, що Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану і влада не дала згоди на такі ініціативи.

У травні Зеленський зустрічався з Франциском і заявив, що Україні не потрібні посередники у війні. Натомість слід розробити план дій щодо справедливого світу в Україні.

Після цього Папа Римський Франциск доручив Зуппі провести миротворчу місію, "щоб спробувати допомогти покласти край війні в Україні".

На початку червня Зуппі прибув до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорив українську формулу миру.

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