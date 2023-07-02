В России миссия Ватикана не обсуждала мирный план по Украине, - представитель Папы Римского

Представитель Папы Римского кардинал Маттео Зуппи заявил, что его миссия в Москву по поводу войны в Украине была сосредоточена на гуманитарных вопросах и не включала обсуждения мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На этой неделе Зуппи встретился в Москве с одним из советников диктатора Владимира Путина, Юрием Ушаковым, и главой Русской православной церкви, патриархом Кириллом.

"Все встречи были важными, особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились. Нет ни мирного плана, ни посредничества", - сказал Зуппи.

При этом он добавил, что Украины и Россия стремятся, чтобы насилие прекратилось.

"Есть большое стремление к тому, чтобы насилие прекратилось и чтобы человеческая жизнь была сохранена, начиная с защиты малышей", - сказал он, добавив, что в ближайшие дни встретится с Папой Франциском, чтобы обсудить итоги проведенных встреч.

Мирная миссия Ватикана

После начала полномасштабной войны Папа Римский Франциск занял неоднозначную позицию. Он пытался представить себя миротворцем и призывал к миру, при этом ничего не говоря о вине России.

В апреле Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной. Однако в Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана и власти не давали согласия на такие инициативы.

В мае Зеленский встречался с Франциском и заявил, что Украине не нужны посредники в войне. Вместо этого следует разработать план действий по справедливому миру в Украине.

После этого Папа Римский Франциск поручил Зуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь положить конец войне в Украине".

В начале июня Зуппи прибыл в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой обсудил украинскую формулу мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.