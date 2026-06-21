У Росії масово зникає бензин і шикуються величезні черги на заправках

Російські регіони охопила масштабна паливна криза. На місцевих заправках шикуються величезні черги, а на багатьох АЗС бензин взагалі зник із продажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
За інформацією видання, в Липецькій області ситуація з паливом стала критичною. У місті Єлець бензину немає на жодній заправці, через що на діючих станціях "Роснефть" утворилися величезні черги автомобілів.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив перебої з окремими марками палива та закликав людей "не купувати бензин прозапас", порівнявши ситуацію з ажиотажем навколо гречки.
Схожа картина спостерігається й в інших куточках РФ:
У Тверській області місцева влада була змушена запровадити тимчасові обмеження на продаж палива для фізичних осіб на АЗС "Сургутнефтегаз" та "Татнефть", щоб забезпечити потреби швидких та громадського транспорту.
Паливні проблеми дісталися і до російської столиці. На тлі повідомлень про відсутність палива у Москві великі провладні пабліки спробували запустити спростування.
Вони оприлюднили відео відомої автоблогерки Олени Лісовської, яка стверджувала, що черг немає.
Проте на кадрах уважні користувачі помітили, що майже всі паливні колонки на АЗС перекриті конусами, а на стелі замість цін відображаються нулі, що прямо свідчить про відсутність бензину.
Нагадаємо, паливна криза в Російській Федерації та на окупованих нею територіях стрімко загострюється на тлі успішних ударів українських безпілотників по об'єктах нафтопереробної інфраструктури.
Раніше в усій Росії почали вводити жорсткі ліміти на пальне на АЗС, обмеживши продаж бензину та дизеля в "одні руки" на заправках компанії "Татнефть". Зокрема, для легкових автомобілів встановили ліміт до 30 літрів бензину за один раз.
Крім того, 21 червня стало відомо, що в окупованому Криму повністю припинили продаж палива на АЗС для фізичних та юридичних осіб, а пальне тепер відпускають лише державним службам безпеки та життєзабезпечення. Разом із цим на півострові зникло світло та зупинилося поромне сполучення.
Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що дефіцит бензину в Росії посилюється, але Кремль намагається це приховувати та заспокоїти населення, тоді як проблеми із пальним та зростанням цін уже зафіксували навіть у Санкт-Петербурзі, Воронежі й Тулі.