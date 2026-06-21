В России массово исчезает бензин, на заправках выстраиваются огромные очереди

Дефицит и пустые стеллажи в регионах

По информации издания, в Липецкой области ситуация с топливом стала критической. В городе Елец бензина нет ни на одной заправке, из-за чего на работающих станциях "Роснефти" образовались огромные очереди автомобилей.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил перебои с отдельными марками топлива и призвал людей "не покупать бензин впрок", сравнив ситуацию с ажиотажем вокруг гречки.

Похожая картина наблюдается и в других уголках РФ:

Ярославская область - в Рыбинске местные жители жалуются, что в городе "нет никакого бензина", а на станциях "Лукойл" исчез даже дизель.

Ставропольский край - в Георгиевске на заправках "Газпромнефть" отсутствует АИ-95, а в сети "Октан" топлива нет вообще, ценовые стелы стоят пустыми.

Тюмень и Чебоксары - водители массово сообщают об отсутствии АИ-92 и АИ-95, некоторые станции "Башнефть" полностью закрыты уже несколько дней.

В Тверской области местные власти были вынуждены ввести временные ограничения на продажу топлива физическим лицам на АЗС "Сургутнефтегаз" и "Татнефть", чтобы обеспечить потребности скорой помощи и общественного транспорта.

Попытки скрыть кризис в Москве

Проблемы с топливом дошли и до российской столицы. На фоне сообщений об отсутствии топлива в Москве крупные провластные паблики попытались запустить опровержения.

Они обнародовали видео известной автоблогерши Елены Лисовской, которая утверждала, что очередей нет.

Однако на кадрах внимательные пользователи заметили, что почти все заправочные колонки на АЗС перекрыты конусами, а на табло вместо цен отображаются нули, что прямо свидетельствует об отсутствии бензина.