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В России массово исчезает бензин, на заправках выстраиваются огромные очереди

16:30 21.06.2026 Вс
3 мин
"Сухие пистолеты" вместо топлива вынудили российские власти ограничить продажу бензина
aimg Сергей Козачук
В России массово исчезает бензин, на заправках выстраиваются огромные очереди Фото: пустые стеллажи и закрытые АЗС из-за топливного кризиса охватили РФ (Getty Images)
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Российские регионы охватил масштабный топливный кризис. На местных заправках выстраиваются огромные очереди, а на многих АЗС бензин вообще исчез из продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Дефицит и пустые стеллажи в регионах

По информации издания, в Липецкой области ситуация с топливом стала критической. В городе Елец бензина нет ни на одной заправке, из-за чего на работающих станциях "Роснефти" образовались огромные очереди автомобилей.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил перебои с отдельными марками топлива и призвал людей "не покупать бензин впрок", сравнив ситуацию с ажиотажем вокруг гречки.

Похожая картина наблюдается и в других уголках РФ:

  • Ярославская область - в Рыбинске местные жители жалуются, что в городе "нет никакого бензина", а на станциях "Лукойл" исчез даже дизель.
  • Ставропольский край - в Георгиевске на заправках "Газпромнефть" отсутствует АИ-95, а в сети "Октан" топлива нет вообще, ценовые стелы стоят пустыми.
  • Тюмень и Чебоксары - водители массово сообщают об отсутствии АИ-92 и АИ-95, некоторые станции "Башнефть" полностью закрыты уже несколько дней.
Читайте также: Дефицит бензина в России усиливается, но Кремль пытается это скрыть, - ISW

В Тверской области местные власти были вынуждены ввести временные ограничения на продажу топлива физическим лицам на АЗС "Сургутнефтегаз" и "Татнефть", чтобы обеспечить потребности скорой помощи и общественного транспорта.

Попытки скрыть кризис в Москве

Проблемы с топливом дошли и до российской столицы. На фоне сообщений об отсутствии топлива в Москве крупные провластные паблики попытались запустить опровержения.

Они обнародовали видео известной автоблогерши Елены Лисовской, которая утверждала, что очередей нет.

Однако на кадрах внимательные пользователи заметили, что почти все заправочные колонки на АЗС перекрыты конусами, а на табло вместо цен отображаются нули, что прямо свидетельствует об отсутствии бензина.

Топливный кризис в России

Напомним, топливный кризис в Российской Федерации и на оккупированных ею территориях стремительно обостряется на фоне успешных ударов украинских беспилотников по объектам нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Ранее по всей России начали вводить жесткие лимиты на топливо на АЗС, ограничив продажу бензина и дизеля "в одни руки" на заправках компании "Татнефть". В частности, для легковых автомобилей установили лимит до 30 литров бензина за один раз.

Кроме того, 21 июня стало известно, что в оккупированном Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС для физических и юридических лиц, а топливо теперь отпускают только государственным службам безопасности и жизнеобеспечения. Наряду с этим на полуострове отключили свет и остановили паромное сообщение.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что дефицит бензина в России усугубляется, но Кремль пытается это скрыть и успокоить население, тогда как проблемы с топливом и ростом цен уже зафиксировали даже в Санкт-Петербурге, Воронеже и Туле.

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