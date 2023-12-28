UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії лякають Фінляндію у разі ескалації з НАТО: "першими постраждають"

Ілюстративное фото: РФ намагається лякати Фінляндію через членство в НАТО (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

У Кремлі продовжують риторику залякування щодо Фінляндії, яка долучилася до Північноатлантичного альянсу. Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що у разі виникнення конфронтації з НАТО ця країна може постраждати першою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Такі "жахачки" високопоставлений російський дипломат аргументував, зокрема, близкістю Фінляндії, кордон якої прилягає до РФ.

У бесіді з російським пропагандистським виданням "РИА Новости" він озвучив думку, що отримання цього року членства в НАТО перетворило Гельсінкі, що десятиліттями зберігало нейтральний статус, на ворожу до Москви державу.

"Вони жили спокійно і мирно і раптом опинилися між Росією і НАТО як член цього Альянсу. Але оскільки вони наші сусіди, якщо, не дай Бог, буде якась ескалація, вони першими постраждають", - заявив Ульянов. 

Скандальні заяви російського дипломата

Нагадаємо, що російський високопоставлений дипломат далеко не вперше вирізняється різкими висловлюваннями, а його заяви після початку широкомасштабної військової агресії проти України зовсім вбачають заклики до геноциду.

Зокрема, минулого року постпред РФ Ульянов у соцмережі Twitter публічно закликав "не щадити українців", коментуючи пост президента України Володимира Зеленського, який подякував США за новий пакет допомоги.

Після цього Міністерство закордонних справ Австрії викликало "на килим" російського дипломата. У відомстві наголосили, що такі заяви Ульянова є нелюдськими.

Погрози Фінляндії з боку РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував Фінляндії через вступ країни до НАТО. Він заявляв, що направить до фінського кордону війська.

Вчора, 27 грудня, стало відомо, що Росія незабаром розгорне свої новітні гаубиці у своєму Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією та Норвегією.

Нагадаємо, питання розширення НАТО стало актуальним після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. До Альянсу також планує приєднатися Швеція, але поки що її членство блокує Туреччина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяФинляндия