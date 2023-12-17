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Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ до НАТО

Москва, Неділя 17 грудня 2023 10:45
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Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ до НАТО Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджує, що РФ направить до фінського кордону війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора для програми "Москва. Кремль. Путін".

"Взяли затягли до НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, у тому числі й територіального характеру, у середині 20 століття давно вирішені. Найдобріші та найсерйозніші були стосунки", - сказав диктатор.

При цьому Путін не втримався і пригрозив Фінляндії військами.

"Проблеми не було, тепер будуть. Тому що ми тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась", - заявив він.

При цьому російський диктатор запевнив, що не хоче конфлікту з НАТО. Він сказав, що країни Альянсу нібито самі створюють конфлікт і хочуть "стратегічної поразки" РФ.

"З ким у нас якісь проблеми були? Та ні з ким. Це вони (країни НАТО, - ред.) створюють проблеми з нами, потому що не хочуть такого конкурента в образі Росії", - додав Путін.

Вступ Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, у квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. До Альянсу також планує приєднатися Швеція, проте поки її членство блокує Туреччина.

Питання про розширення НАТО стало актуальним після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Додамо, що 30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося через велику кількість нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову вирішили закрити.

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Володимир Путін НАТО Російська Федерація Финляндия
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