ua en ru
Ср, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія розмістить свої нові гаубиці біля кордону з Фінляндією

Україна, Середа 27 грудня 2023 08:27
UA EN RU
Росія розмістить свої нові гаубиці біля кордону з Фінляндією Фото: Росія розмістить гаубиці "Коаліція-СВ" біля кордону з Фінляндією (mil.in.ua)
Автор: Олександр Білоус

Росія незабаром розгорне свої новітні гаубиці у своєму Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією та Норвегією.

Про це сказав керівник державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Випробування нових самохідно-артилерійських установок "Коаліція-СВ" завершено і вже розпочалося їхнє серійне виробництво, повідомив він. За його словами, першу пілотну партію буде поставлено до кінця 2023 року.

"Думаю, вони там (у Північному військовому окрузі) з'являться найближчим часом, оскільки гаубиці цього класу потрібні для забезпечення переваг перед західними зразками артилерії за дальністю стрілянини", - сказав Чемезов.

У 2021 році президент Росії Володимир Путін змінив статус Північного флоту Росії, зоною відповідальності якого була в основному російська Арктика, на Північний військовий округ, включивши до його складу також Мурманську область, що межує з Фінляндією та Норвегією.

З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Москва звинуватила "колективний Захід" у розв'язанні проксі-війни з Росією і заявила, що Москва нарощуватиме сили на своїх західних кордонах після вступу Фінляндії до альянсу НАТО.

Раніше у грудні російське державне інформаційне агентство ТАРС повідомило, що поодинокі гаубиці "Коаліція-СВ" вже перекинуто на лінію фронту в Україні.

Гаубиці, що мають дальність стрільби до 70 кілометрів, оснащені гарматою 2А88 калібру 152 мм зі скорострільністю понад 10 пострілів за хвилину, а також системою автоматизації стрілянини.

Артилерійський комплекс "Коаліція-СВ" був вперше офіційно представлений у Москві на військовому параді 9 травня 2015 року. Станом на 2023 рік, ця САУ до російських військ масово не надійшла.

Загрози Фінляндії

Раніше російський президент Володимир Путін погрожував Фінляндії через вступ країни до НАТО і заявив, що направить до фінського кордону війська.

Питання розширення НАТО стало актуальним після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. До Альянсу також планує приєднатися Швеція, але поки що її членство блокує Туреччина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Финляндия
NEWS
Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
DAILY
Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні