В России пугают Финляндию в случае эскалации с НАТО: "первыми пострадают"

Такие "страшилки" высокопоставленный российский дипломат аргументировал, в частности, близостью Финляндии, граница которой прилегает к РФ.

В беседе с российским пропагандистским изданием "РИА Новости" он озвучил мнение, что получение в этом году членства в НАТО превратило Хельсинки, что десятилетиями сохраняло нейтральный статус, во враждебное для Москвы государство.

"Они жили спокойно и мирно и вдруг оказались между Россией и НАТО как член этого Альянса. Но поскольку они наши соседи, если, не дай Бог, будет какая-то эскалация, они первыми пострадают", - заявил Ульянов.

Скандальные заявления российского дипломата

Напомним, что российский высокопоставленный дипломат далеко не впервые отличается резкими высказываниями, а его заявления после начала широкомасштабной военной агрессии против Украины вовсе усматривают призывы к геноциду.

В частности, в прошлом году постпред РФ Ульянов в соцсети Twitter публично призвал "не щадить украинцев", комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет помощи.

После этого Министерство иностранных дел Австрии вызывало "на ковер" российского дипломата. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления Ульянова являются бесчеловечными.

Угрозы Финляндии со стороны РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал Финляндии из-за вступления страны в НАТО. Он заявлял, что направит к финской границе войска.

Вчера, 27 декабря, стало известно, что Россия вскоре развернет свои новейшие гаубицы в своем Северном военном округе, который граничит с Финляндией и Норвегией.

Напомним, вопрос о расширении НАТО стал актуальным после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. К Альянсу также планирует присоединиться Швеция, но пока ее членство блокирует Турция.