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В Росії катастрофічно не вистачає ліків, планові операції відкладають, - ГУР

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Росія, Неділя 13 листопада 2022 14:08
В Росії катастрофічно не вистачає ліків, планові операції відкладають, - ГУР Фото: в Росії катастрофічно не вистачає ліків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії виник гострий дефіцит медичних препаратів, планові операції переносяться на невизначений термін. Регіони мають створити запас ліків на наступні 4 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Відновлення запасів не проводиться. Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати.

"Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.

В ГУР додають, що допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання.

Окрім того, Міністерство охорони здоров’я в Росії видало наказ, з яким всі регіони мають створити недоторканий запас лікарських засобів на 4 місяці.

На думку військових поява такого наказу може бути пов’язана з низкою причин:

  • вплив міжнародних санкцій на економіку. Як наслідок, фармацевтична галузь просто нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. Як зазначають самі військові, в РФ на сьогодні взагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів. Натомість налагоджено лінії з розфасовки імпорту;
  • реальна загроза повної зупинки поставок медикаментів із-за кордону;
  • у зв’язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, відповідно збільшуються санітарні втрати окупантів.

Як повідомлялося, попит на деякі лікарські препарати в Росії зріс удесятеро після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України заборонило продаж і застосування 39 білоруських лікарських засобів. Ті, які були імпортовані і випущені в обіг, можна продавати і застосовувати до закінчення терміну придатності.

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