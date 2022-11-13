В России катастрофически не хватает лекарств, плановые операции откладывают, - ГУР

В России возник острый дефицит медицинских препаратов, плановые операции переносятся на неопределенный срок. Регионы должны создать запас лекарств на следующие 4 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

В частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается, и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Восстановление запасов не производится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты.

"Утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится коренным образом пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

В ГУР добавляют, что помощь будет предоставляться только больным, нуждающимся в неотложном оперативном вмешательстве.

Кроме того, Министерство здравоохранения в России издало приказ, по которому все регионы должны создать неприкосновенный запас лекарственных средств на 4 месяца.

По мнению военных, появление такого приказа может быть связано с рядом причин: