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В России катастрофически не хватает лекарств, плановые операции откладывают, - ГУР

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Россия, Воскресенье 13 ноября 2022 14:08
В России катастрофически не хватает лекарств, плановые операции откладывают, - ГУР Фото: в России катастрофически не хватает лекарств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В России возник острый дефицит медицинских препаратов, плановые операции переносятся на неопределенный срок. Регионы должны создать запас лекарств на следующие 4 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

В частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается, и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Восстановление запасов не производится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты.

"Утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится коренным образом пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

В ГУР добавляют, что помощь будет предоставляться только больным, нуждающимся в неотложном оперативном вмешательстве.

Кроме того, Министерство здравоохранения в России издало приказ, по которому все регионы должны создать неприкосновенный запас лекарственных средств на 4 месяца.

По мнению военных, появление такого приказа может быть связано с рядом причин:

  • влияние интернациональных санкций на экономику. Как следствие, фармацевтическая отрасль просто не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в РФ на сегодняшний день вообще не ведется производство современных лекарственных средств. Вместо этого настроены линии по расфасовке импорта;
  • реальная угроза полной остановки поставок медикаментов из-за границы;
  • в связи с увеличением интенсивности боевых действий соответственно увеличиваются санитарные потери оккупантов.

Как сообщалось, спрос на некоторые лекарственные препараты в России вырос в 10 раз после вторжения в Украину.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение 39 белорусских лекарственных средств. Те, которые были импортированы и выпущены в обращение, можно продавать и применять до истечения срока годности.

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