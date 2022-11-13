В России катастрофически не хватает лекарств, плановые операции откладывают, - ГУР
В России возник острый дефицит медицинских препаратов, плановые операции переносятся на неопределенный срок. Регионы должны создать запас лекарств на следующие 4 месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
В частных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается, и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом. Восстановление запасов не производится. Из-за имеющегося дефицита отмечается существенный рост цен на медицинские препараты.
"Утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится коренным образом пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
В ГУР добавляют, что помощь будет предоставляться только больным, нуждающимся в неотложном оперативном вмешательстве.
Кроме того, Министерство здравоохранения в России издало приказ, по которому все регионы должны создать неприкосновенный запас лекарственных средств на 4 месяца.
По мнению военных, появление такого приказа может быть связано с рядом причин:
- влияние интернациональных санкций на экономику. Как следствие, фармацевтическая отрасль просто не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в РФ на сегодняшний день вообще не ведется производство современных лекарственных средств. Вместо этого настроены линии по расфасовке импорта;
- реальная угроза полной остановки поставок медикаментов из-за границы;
- в связи с увеличением интенсивности боевых действий соответственно увеличиваются санитарные потери оккупантов.
Как сообщалось, спрос на некоторые лекарственные препараты в России вырос в 10 раз после вторжения в Украину.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение 39 белорусских лекарственных средств. Те, которые были импортированы и выпущены в обращение, можно продавать и применять до истечения срока годности.
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