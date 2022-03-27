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Спрос на некоторые лекарства в России вырос в 10 раз после вторжения в Украину

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Москва, Воскресенье 27 марта 2022 16:20
Спрос на некоторые лекарства в России вырос в 10 раз после вторжения в Украину Фото: лекарства на территории России резко подорожали, а спрос вырос в 10 раз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос на некоторые лекарственные препараты в России вырос в 10 раз после вторжения в Украину. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил удивление, что люди запасаются необходимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Meduza.

"По некоторым препаратам (спрос увеличился, - ред.) в 10 раз", - сказал он.

При этом он выразил удивление, что препараты существует срок годности, а на ряд из них очень короткий, до двух лет.

После начала войны против Украине в России выросли цены на лекарства, а в аптеках возникла нехватка ряда препаратов. 24 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что всплеск повышенного спроса на лекарства якобы уже нивелировался. Он также утверждал, что проблем с доступом жизненно необходимых препаратов нет.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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