Украина запретила продажу и применение белорусских лекарств: перечень

Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение белорусских лекарств. Те, которые были импортированы и выпущены в обращение, можно продавать и применять до истечения срока годности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минздрава.

Сообщается, что в Украине запрещено применение 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Беларуси.

"Отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарством. Все белорусские заводы, чья продукция была представлена ​​на Украине, производили неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании", - говорится в сообщении.

Лекарственные средства, которые были ввезены и выпущены в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать до истечения срока годности.

Список запрещенных белорусских лекарств