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Украина запретила продажу и применение белорусских лекарств: перечень

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Киев, Воскресенье 20 марта 2022 12:17
Украина запретила продажу и применение белорусских лекарств: перечень Фото: в украинских аптеках не будет белорусских лекарств (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение белорусских лекарств. Те, которые были импортированы и выпущены в обращение, можно продавать и применять до истечения срока годности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минздрава.

Сообщается, что в Украине запрещено применение 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Беларуси.

"Отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарством. Все белорусские заводы, чья продукция была представлена ​​на Украине, производили неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании", - говорится в сообщении.

Лекарственные средства, которые были ввезены и выпущены в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать до истечения срока годности.

Список запрещенных белорусских лекарств

Напомним, ранее появилась онлайн-карта работающих аптек в Киеве.

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Министерство здравоохранения Украины Беларусь
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