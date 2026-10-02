В России горит самая большая в Европе нефтяная станция: появились спутниковые снимки

В Самаре после ночных взрывов, вероятно, горит крупнейшее в Европе хранилище нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

В ночь на пятницу, 2 октября, в Самаре сообщали о взрывах. По версии Astra, под удар, по всей вероятности, попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара". Это часть системы "Транснефть" и самый большой в Европе резервуарный парк, то есть место, где хранят нефть. К такому выводу в Astra пришли после анализа открытых данных.

В сети появились видео, на которых, как утверждается, виден пожар на станции.

Фото: OSINT-анализ из Самары (t.me/astrapress)

Что известно о станции

Территория ЛПДС "Самара" - более 216 гектаров. Здесь расположен 71 резервуар, в общей сложности они вмещают более 1,6 млн кубометров нефти.

Также на территории есть две нефтеперекачивающие станции – Самара-1 и Самара-2, а еще отдельная станция, где смешивают нефть.

В этом месте сходятся четыре магистральных нефтепровода: Альметьевск - Куйбышев, Калтасинский - Куйбышев, Нижневартовск - Курган - Куйбышев и Гурьев - Куйбышев. Нефть поступает сюда из Западной Сибири, Татарстана, Оренбурга и Казахстана.

Местные власти пожар не комментировали. Ранее мэр Самары Иван Носков сообщил, что наземный общественный транспорт приостановили, а метро работает как укрытие.

Впоследствии он заявил, что транспорт снова ездит, потому что ракетная опасность была отменена. Однако опасность из-за беспилотников в городе пока сохраняется.

Также минувшей ночью взрывы раздавались в Волгограде. Местные жители рассказывали, что над городом пролетали беспилотники, а в районе нефтеперерабатывающего завода и химического предприятия "Каустик" было видно сильное зарево от пожара.

В ночь на 2 октября Волгоград атаковали дроны. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о массированной атаке на промышленную инфраструктуру и сообщил, что загорелся жилой дом.