В Росії дрони атакували важливі підприємства ВПК: деталі від ЦПД

Саранськ, республіка Мордовія

У Саранську дрони вдарили по заводу "Оптоволоконні системи". Підприємство є ключовим елементом у сфері сучасного військового зв’язку та спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії ворога, зокрема для дронів на оптоволокні.

Ураження заводу також підтверджує ASTRA. Як пише видання з посиланням на слова очевидців, за кілька кілометрів від підприємства горить ще одна будівля.

Ілюстративне фото: наслідки атаки дронів на Саранськ (t.me/astrapress)

Тула

Безпілотники атакували акціонерне товариство (АТ) "Конструкторське бюро приладобудування". Останнє ж є одним з флагманів ВПК країни-терориста й спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з:

протитанковими комплексами;

стрілецькою зброєю;

бойовими модулями.

Продукція "Конструкторського бюро приладобудування" також активно використовується проти України.

Також у Тулі був атакований головний російський розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - науково-виробниче об'єднання "Сплав". Саме тут створювали:

"Гради";

"Урагани";

"Смерчі".

За словами Коваленка, "Сплав" має тісний зв'язок із концерном "Ростех" й залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії.