В Росії дрони атакували важливі підприємства ВПК: деталі від ЦПД
У Російській Федерації (РФ) дрони атакували низку важливих підприємств військово-промислового комплексу (ВПК), які спеціалізуються на розробках сучасних систем озброєнь й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Саранськ, республіка Мордовія
У Саранську дрони вдарили по заводу "Оптоволоконні системи". Підприємство є ключовим елементом у сфері сучасного військового зв’язку та спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії ворога, зокрема для дронів на оптоволокні.
Ураження заводу також підтверджує ASTRA. Як пише видання з посиланням на слова очевидців, за кілька кілометрів від підприємства горить ще одна будівля.
Ілюстративне фото: наслідки атаки дронів на Саранськ (t.me/astrapress)
Тула
Безпілотники атакували акціонерне товариство (АТ) "Конструкторське бюро приладобудування". Останнє ж є одним з флагманів ВПК країни-терориста й спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з:
- протитанковими комплексами;
- стрілецькою зброєю;
- бойовими модулями.
Продукція "Конструкторського бюро приладобудування" також активно використовується проти України.
Також у Тулі був атакований головний російський розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - науково-виробниче об'єднання "Сплав". Саме тут створювали:
- "Гради";
- "Урагани";
- "Смерчі".
За словами Коваленка, "Сплав" має тісний зв'язок із концерном "Ростех" й залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії.
Обстріли Росії
Після початку повномасштабної війни вибухи на території Росії почастішали. Часто йдеться про атаки дронів, які вражають об’єкти ВПК, нафтобази та іншу інфраструктуру, пов’язану з веденням війни.
Наприклад, в ніч на 6 травня безпілотники атакували Москву, Підмосков'я і чотири регіони країни. Також в Росії жалілись на атаку дронів й сьогодні.
Минулого тижня стало відомо про атаку БпЛА на завод "Стріла" в Брянській області.
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