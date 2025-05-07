В России дроны атаковали важные предприятия ВПК: детали от ЦПД

В Российской Федерации (РФ) дроны атаковали ряд важных предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), которые специализируются на разработках современных систем вооружений и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Саранск, республика Мордовия

В Саранске дроны ударили по заводу "Оптоволоконные системы". Предприятие является ключевым элементом в сфере современной военной связи и специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии врага, в частности для дронов на оптоволокне.

Поражение завода также подтверждает ASTRA. Как пишет издание со ссылкой на слова очевидцев, в нескольких километрах от предприятия горит еще одно здание.

Иллюстративное фото: последствия атаки дронов на Саранск (t.me/astrapress)

Тула

Беспилотники атаковали акционерное общество (АО) "Конструкторское бюро приборостроения". Последнее же является одним из флагманов ВПК страны-террориста и специализируется на разработке современных систем вооружений, включая:

противотанковыми комплексами;

стрелковым оружием;

боевыми модулями.

Продукция "Конструкторского бюро приборостроения" также активно используется против Украины.

Также в Туле был атакован главный российский разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) - научно-производственное объединение "Сплав". Именно здесь создавали:

"Грады";

"Ураганы";

"Смерчи".

По словам Коваленко, "Сплав" имеет тесную связь с концерном "Ростех" и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.