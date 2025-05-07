В России дроны атаковали важные предприятия ВПК: детали от ЦПД
В Российской Федерации (РФ) дроны атаковали ряд важных предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), которые специализируются на разработках современных систем вооружений и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Саранск, республика Мордовия
В Саранске дроны ударили по заводу "Оптоволоконные системы". Предприятие является ключевым элементом в сфере современной военной связи и специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии врага, в частности для дронов на оптоволокне.
Поражение завода также подтверждает ASTRA. Как пишет издание со ссылкой на слова очевидцев, в нескольких километрах от предприятия горит еще одно здание.
Иллюстративное фото: последствия атаки дронов на Саранск (t.me/astrapress)
Тула
Беспилотники атаковали акционерное общество (АО) "Конструкторское бюро приборостроения". Последнее же является одним из флагманов ВПК страны-террориста и специализируется на разработке современных систем вооружений, включая:
- противотанковыми комплексами;
- стрелковым оружием;
- боевыми модулями.
Продукция "Конструкторского бюро приборостроения" также активно используется против Украины.
Также в Туле был атакован главный российский разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) - научно-производственное объединение "Сплав". Именно здесь создавали:
- "Грады";
- "Ураганы";
- "Смерчи".
По словам Коваленко, "Сплав" имеет тесную связь с концерном "Ростех" и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.
Обстрелы России
После начала полномасштабной войны взрывы на территории России участились. Часто речь идет об атаках дронов, которые поражают объекты ВПК, нефтебазы и другую инфраструктуру, связанную с ведением войны.
Например, в ночь на 6 мая беспилотники атаковали Москву, Подмосковье и четыре региона страны. Также в России жаловались на атаку дронов и сегодня.
На прошлой неделе стало известно об атаке БпЛА на завод "Стрела" в Брянской области.
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