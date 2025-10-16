У Росії чоловікам почали приходити повістки: в "АТЕШ" пояснили, як не йти на війну

Учасники руху громадянського опору "ОТПОР" із різних регіонів Росії та окупованого Криму 15 жовтня одночасно інформували про отримання повідомлень про видачу повісток у військкомат.

Найчастіше повістки надходять через додаток Держпослуги, але також розсилаються через СМС та на пошту.

"Усе це свідчить про те, що режим починає нову хвилю мобілізації, не оголошуючи її відкрито. Найближчим часом усі чоловіки призовного віку перебувають під загрозою. Це стосується території РФ та тимчасово окупованих територій", - ідеться у повідомленні руху.

В "Атеш" радять, що робити, аби уникнути відправлення на війну проти України: