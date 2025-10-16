RU

В России мужчинам начали приходить повестки: в "АТЭШ" объяснили, как не идти на войну

Иллюстративное фото: мобилизация во временно оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" из разных регионов России и оккупированного Крыма одновременно получили сообщение о выдаче повесток в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" из разных регионов России и оккупированного Крыма 15 октября одновременно информировали о получении сообщений о выдаче повесток в военкомат.

Чаще всего повестки поступают через приложение Госуслуги, но также рассылаются через СМС и на почту.

"Все это свидетельствует о том, что режим начинает новую волну мобилизации, не объявляя ее открыто. В ближайшее время все мужчины призывного возраста находятся под угрозой. Это касается территории РФ и временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении движения.

В "Атеш" советуют, что делать, чтобы избежать отправки на войну против Украины:

  • немедленно выехать из России;
  • сменить адрес, переехать на новое место жительства, желательно не в городе;
  • не выходить из дома без крайней необходимости.

 

Мобилизация в РФ мобилизация в РФ

Ранее РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) сообщало, что в России фиксируется снижение количества добровольцев идти на войну против Украины. Это свидетельствует о потере эффективности метода Кремля по активизации набора в армию из-за высоких финансовых стимулов.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабная мобилизация в России может свидетельствовать о переходе к более широкому конфликту со странами НАТО и быть фактором падения рейтинга российского диктатора Владимира Путина.

В конце сентября Путин подписал указ о проведении рекордного призыва россиян на военную службу в период с 1 октября и до конца года. Россия планирует призвать в армию 135 тысяч человек - это самый большой осенний призыв на срочную службу с 2016 года, когда в войска было набрано 152 тысячи.

