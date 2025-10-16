В России мужчинам начали приходить повестки: в "АТЭШ" объяснили, как не идти на войну

Участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" из разных регионов России и оккупированного Крыма 15 октября одновременно информировали о получении сообщений о выдаче повесток в военкомат.

Чаще всего повестки поступают через приложение Госуслуги, но также рассылаются через СМС и на почту.

"Все это свидетельствует о том, что режим начинает новую волну мобилизации, не объявляя ее открыто. В ближайшее время все мужчины призывного возраста находятся под угрозой. Это касается территории РФ и временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении движения.

В "Атеш" советуют, что делать, чтобы избежать отправки на войну против Украины: