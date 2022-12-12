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У Росії чергова велика пожежа: вигорів склад із каучуком (відео)

Фото: у російському Нижньокамську велика пожежа знищила склад із каучуком (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російському Нижньокамську (Татарстан) велика пожежа повністю знищила склад із каучуком площею 6 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Повідомляється, що пожежа почалася на одному зі складів підприємства "Нижньокамськнафтохім" із готовою продукцією.

За попередніми даними, вогонь перекинувся на склад із цеху №1532, де лежала готова продукція. За підсумками вогонь повністю зруйнував будинок. Причини пожежі наразі невідомі.

Підприємство "Нижньокамськнафтохім" випускає синтетичні каучуки, частку яких припадає близько 41% виручки. Ще 34% виручки компанії забезпечують пластики, решта 25% припадає на продаж інших видів продукції.

Раніше ми писали, що у Балашихі Московської області сталася пожежа у торговому центрі "Стройпарк", йому надали третій ранг складності.

Нагадаємо, 9 грудня, у російському Барнаулі зайнялося виробниче підприємство з виготовлення шин. Вогонь був такий великий, що до гасіння залучили спеціальний поїзд. У той же день у торговому комплексі Москви сталася масштабна пожежа.

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Російська ФедераціяПожежаТатарстан