В России очередной крупный пожар: выгорел склад с каучуком (видео)

Сообщается, что пожар начался на одном из складов предприятия "Нижнекамскнефтехим" с готовой продукцией.

По предварительным данным, огонь перебросился на склад с цеха №1532, где лежала готовая продукция. По итогу огонь полностью разрушил здание. Причины пожара пока неизвестны.

Предприятие "Нижнекамскнефтехим" выпускает синтетические каучуки, на долю которых приходится около 41 % выручки. Ещё 34 % выручки компании обеспечивают пластики, остальные 25 % приходятся на продажу других видов продукции.