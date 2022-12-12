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В России очередной крупный пожар: выгорел склад с каучуком (видео)

Фото: в российском Нижнекамске крупный пожар уничтожил склад с каучуком (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском Нижнекамске (Татарстан) крупный пожар полностью уничтожил склад с каучуком площадью 6 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

Сообщается, что пожар начался на одном из складов предприятия "Нижнекамскнефтехим" с готовой продукцией.

По предварительным данным, огонь перебросился на склад с цеха №1532, где лежала готовая продукция. По итогу огонь полностью разрушил здание. Причины пожара пока неизвестны.

Предприятие "Нижнекамскнефтехим" выпускает синтетические каучуки, на долю которых приходится около 41 % выручки. Ещё 34 % выручки компании обеспечивают пластики, остальные 25 % приходятся на продажу других видов продукции.

Ранее мы писали, что в Балашихе Московской области произошел пожар в торговом центре "Стройпарк", ему присвоили третий ранг сложности.

Напомним, 9 декабря, в российском Барнауле загорелось производственное предприятие по изготовлению шин. Огонь был настолько большой, что к тушению привлекли специальный поезд. В тот же день в торговом комплексе Москвы произошел масштабный пожар.

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