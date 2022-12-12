В России очередной пожар. В Подмосковье загорелся ТЦ (видео)
Фото: в Подмосковье загорелся ТЦ (скриншот с видео)
В Балашихе Московской области произошел пожар в торговом центре "Стройпарк", ему присвоили третий ранг сложности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.
Пожар распространился примерно на 500 квадратных метров. На открытой площадке возле ТЦ загорелись стройматериалы, огонь охватил первый этаж здания.
На месте работают пожарные и скорые.
Предварительно, пострадал один охранник.
Напомним, 9 декабря, в российском Барнауле загорелось производственное предприятие по изготовлению шин. Огонь был настолько большой, что к тушению привлекли специальный поезд.
В тот же день в торговом комплексе Москвы произошел масштабный пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.