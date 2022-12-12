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В России очередной пожар. В Подмосковье загорелся ТЦ (видео)

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Россия, Понедельник 12 декабря 2022 08:56
В России очередной пожар. В Подмосковье загорелся ТЦ (видео) Фото: в Подмосковье загорелся ТЦ (скриншот с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

В Балашихе Московской области произошел пожар в торговом центре "Стройпарк", ему присвоили третий ранг сложности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.

Пожар распространился примерно на 500 квадратных метров. На открытой площадке возле ТЦ загорелись стройматериалы, огонь охватил первый этаж здания.

На месте работают пожарные и скорые.

Предварительно, пострадал один охранник.

Напомним, 9 декабря, в российском Барнауле загорелось производственное предприятие по изготовлению шин. Огонь был настолько большой, что к тушению привлекли специальный поезд.

В тот же день в торговом комплексе Москвы произошел масштабный пожар.

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