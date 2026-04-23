У Росії не буде ресурсів на повноцінну війну в країнах Балтії, - ЦПД
Росіяни намагаються залякати європейців самою можливістю війни. При цьому у РФ не буде достатньо ресурсів для повномасштабних бойових дій у країнах Балтії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка у Telegram.
За його словами, гібридні провокації Росії, зокрема зальоти військових літаків у повітряний простір країн Балтії, а також заяви про нібито "плани Заходу захопити Калінінград" є частиною інформаційної кампанії.
Коваленко підкреслив, що такі дії є елементами "інфошуму", спрямованого на створення паніки серед європейських суспільств і перекладання відповідальності за можливу ескалацію на західних політиків.
Водночас, за оцінкою ЦПД, Росія наразі не має необхідних ресурсів для ведення повноцінної війни в країнах Балтії.
"До 2028 року у РФ не буде ресурсів на повноцінну війну в Балтії", - зазначив він.
Він також додав, що гібридні провокації, зокрема в повітряному просторі, вже розпочалися і можуть тривати надалі.
Раніше російська пропаганда поширювала твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах у районі Санкт-Петербурга.
У Росії також заявляли про "попередження" державам Балтії.
Крім того, у Міноборони Росії публікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства, пов’язані зі спільним з Україною виробництвом безпілотників, натякаючи на можливі "заходи у відповідь".
Тим часом президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія може обмежувати інтернет не лише для контролю інформації, а й для запобігання суспільному невдоволенню через можливу масштабну мобілізацію.
За його оцінкою, її метою може бути як посилення війни проти України, так і тиск на країни Балтії.
У Литві, своєю чергою, заявили, що подібні оцінки Зеленського є перебільшенням і назвали їх елементом "риторики залякування".
Чи може Росія напасти на НАТО у 2026 або 2027 році оцінили в естонській розвідці.