У Росії не буде ресурсів на повноцінну війну в країнах Балтії, - ЦПД

Росіяни намагаються залякати європейців самою можливістю війни. При цьому у РФ не буде достатньо ресурсів для повномасштабних бойових дій у країнах Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка у Telegram .

За його словами, гібридні провокації Росії, зокрема зальоти військових літаків у повітряний простір країн Балтії, а також заяви про нібито "плани Заходу захопити Калінінград" є частиною інформаційної кампанії.

Коваленко підкреслив, що такі дії є елементами "інфошуму", спрямованого на створення паніки серед європейських суспільств і перекладання відповідальності за можливу ескалацію на західних політиків.

Водночас, за оцінкою ЦПД, Росія наразі не має необхідних ресурсів для ведення повноцінної війни в країнах Балтії.

"До 2028 року у РФ не буде ресурсів на повноцінну війну в Балтії", - зазначив він.

Він також додав, що гібридні провокації, зокрема в повітряному просторі, вже розпочалися і можуть тривати надалі.