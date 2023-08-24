З Росії до Азербайджану вилетів другий літак Пригожина, - "Гаюн"

З московського аеропорту Росії "Внуково" до Азербайджану вилетів ще один літак, який пов'язаний зі структурами голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Білорускі Гаюн".
Як пише моніторингова група, йдеться про бізнес-джет Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" з реєстраційним номером RA-02748. Наразі він прямує до Баку.
"Літак вилетів о 15:24 з московського аеропорту "Внуково" і взяв курс на південь. Відомо, що цей бізнес-джет також пов'язаний зі структурами Євгена Пригожина. Однак, на відміну від інших, він ніколи не прилітав до Білорусі", - додає моніторингова група.
Аварія літака Пригожина
Вчора, 23 серпня, на території Тверської області Російської Федерації розбився літак із 10 людьми на борту. Через деякий час, згідно з даними Росавіації, з'ясувалось, що серед пасажирів був голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожина. Водночас офіційно смерть ватажка "найманців" не підтвердили.
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