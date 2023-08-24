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Из России в Азербайджан вылетел второй самолет Пригожина, - "Гаюн"

Фото: иллюстрированное изображение (flickr)
Автор: Сергей Пышкин

Из московского аэропорта России "Внуково" в Азербайджан вылетел еще один самолет, связанный со структурами главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Как пишет мониторинговая группа, речь идет о бизнес-джете Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" с регистрационным номером RA-02748. Сейчас он направляется в Баку. 

"Самолет вылетел в 15:24 из московского аэропорта "Внуково" и взял курс на юг. Известно, что этот бизнес-джет также связан со структурами Евгения Пригожина. Однако, в отличие от других, он никогда не прилетал в Беларусь", - добавляет мониторинговая группа.

Авария самолета Пригожина

Вчера, 23 августа, на территории Тверской области Российской Федерации разбился самолет с 10 человек на борту. Через некоторое время, согласно данным Росавиации, выяснилось, что среди пассажиров был глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. В то же время официально смерть главаря "наемников" не подтвердили.

 

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