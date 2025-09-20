ua en ru
У росіянина відібрали олімпійське золото: Фуркад став шестиразовим чемпіоном

Субота 20 вересня 2025 14:55
У росіянина відібрали олімпійське золото: Фуркад став шестиразовим чемпіоном Олімпійські ігри (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) переглянув результати зимових Олімпійських ігор у Ванкувері-2010 і Сочі-2014.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОК.

Фуркад отримав нагороду після дискваліфікації Устюгова

Рішення пов’язане з дискваліфікацією російського біатлоніста Євгена Устюгова через порушення антидопінгових правил. Устюгов вживав анаболічний стероїд, і всі його апеляції були відхилені.

Після цього Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оновив результати, а Виконавча рада МОК затвердила перерозподіл медалей.

Нові рекорди Фуркада

Завдяки цьому рішенню Фуркад офіційно отримав шосту олімпійську золоту медаль у кар’єрі, закріпивши статус одного з найуспішніших біатлоністів в історії.

Раніше він вже завоював медалі на ОІ-2010 та 2014 років у різних дисциплінах, а тепер його рекорд стало ще більш значним.

Процедура вручення медалі

МОК пропонує спортсменам кілька варіантів отримання перерозподілених нагород: на церемонії на місці проведення змагань або під час наступних Олімпійських ігор.

Для зимових Ігор 2026 року в Мілані-Кортіні планується офіційна церемонія вручення медалі Фуркаду за перемогу у Ванкувері.

Перерозподіл медалей - стандартна практика МОК після виявлення порушень антидопінгових правил.

Організація щодня спрямовує еквівалент 4,7 млн доларів на підтримку спортсменів та спортивних організацій по всьому світу.

Раніше ми писали, МОК допустив "нейтральних" спортсменів на Олімпіаду-2026.

Також читайте про те, як український фігурист Кирило Марсак наблизився до отримання ліцензії на зимові Олімпійські ігри-2026.

