МОК допустив "нейтральних" спортсменів на Олімпіаду-2026: що зміниться

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтвердив, що "нейтральні" спортсмени зможуть брати участь у зимових Іграх-2026 в Італії. При цьому політика щодо їхніх виступів залишиться такою ж, як і на літніх Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

МОК зберігає правила для "нейтральних" спортсменів

На офіційному сайті МОК повідомили, що спортсмени, допущені до участі як "нейтральні", виступатимуть лише в особистих змаганнях.

У Парижі 2024 року 32 атлети змагалися у 10 видах спорту без інцидентів, і ця практика буде перенесена на Ігри-2026.

"Нічого нового у підході до індивідуальних нейтральних спортсменів. Виконком дотримуватиметься того ж підходу, що й у Парижі", – зазначила президентка МОК Кірсті Ковентрі.

Обмеження для російських та білоруських спортсменів

Російські та білоруські спортсмени, які підтримують війну в Україні або мають зв’язки з військовими структурами, не будуть допущені до Ігор-2026. Заборона стосується також їхнього персоналу.

Нагороди, здобуті "нейтральними" атлетами, не враховуватимуться у загальному медальному заліку.

Роль міжнародних федерацій та кваліфікаційний процес

Участь нейтральних спортсменів також залежатиме від рішень міжнародних федерацій.

Наприклад, у хокеї, бобслеї та скелетоні росіяни та білоруси не будуть допущені, тоді як Міжнародний біатлонний союз (IBU) розглядає можливість видати їм вайлдкарди за умови відновлення статусу місцевих федерацій.

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) вже ухвалила рішення не допускати російських спортсменів до відбіркових змагань.

Зимові Олімпійські ігри-2026

Ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року. На церемонії відкриття "нейтральні" спортсмени не братимуть участі, виступатимуть лише в індивідуальних дисциплінах, а їхні медалі не відображатимуться у таблиці нагород.