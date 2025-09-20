ua en ru
Шанс на Олімпіаду-2026: фігурист Марсак наблизився до ліцензії

Субота 20 вересня 2025 11:15
Шанс на Олімпіаду-2026: фігурист Марсак наблизився до ліцензії Кирило Марсак за крок від Олімпіади-2026 (фото: ukrfsf.org.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Український фігурист Кирило Марсак посів шосте місце у короткій програмі ліцензійного турніру в Пекіні, зберігаючи шанс на участь у Олімпійських іграх 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Турнірна ситуація: боротьба за топ-5

Ліцензійний турнір, який також називають "Skate to Milano", є завершальним кваліфікаційним змаганням перед Олімпійськими іграми 2026 року.

Загалом за олімпійські квоти борються 26 фігуристів. За підсумками змагань лише п'ять найкращих спортсменів здобудуть заповітні путівки до Італії.

Кирило Марсак розпочав свій виступ серед останніх спортсменів. За рейтингом особистих результатів українець посідав сьоме місце серед усіх учасників кваліфікації.

У короткій програмі 21-річний фігурист, який виступав у третій групі, отримав від суддів 72.33 бала. Це на 3.02 бала менше, ніж його особистий рекорд, встановлений на турнірі в Ломбардії - 75.35 бала.

Завдяки своєму виступу Марсак спершу зайняв проміжне третє місце, проте згодом опустився на шосту сходинку перед виступом останньої групи учасників.

Зараз Марсака відділяє від п'ятого місця лише 1.23 бала, що залишає йому всі шанси на здобуття ліцензії.

Вирішальна довільна програма

Доля олімпійської путівки Марсака вирішиться у довільній програмі. Змагання серед чоловіків відбудуться у неділю, 21 вересня, о 8:45 за київським часом.

Ексклюзивним транслятором змагань в Україні є "Суспільне Спорт".

Кирило Марсак - не єдиний представник України на цьому кваліфікаційному турнірі. Раніше, 19 вересня, на змаганнях вже виступили дві українські спортивні пари.

Раніше ми писали, що Міжнародна федерація бобслею та скелетону зробила заяву щодо допуску росіян на Олімпіаду-2026.

Також читайте, чому Україна не буде представлена на Олімпіаді-2026 в жіночому фігурному катанні.

