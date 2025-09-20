ua en ru
У россиянина отобрали олимпийское золото: Фуркад стал шестикратным чемпионом

Суббота 20 сентября 2025 14:55
У россиянина отобрали олимпийское золото: Фуркад стал шестикратным чемпионом Олимпийские игры (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты зимних Олимпийских игр в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК.

Фуркад получил награду после дисквалификации Устюгова

Решение связано с дисквалификацией российского биатлониста Евгения Устюгова из-за нарушения антидопинговых правил. Устюгов употреблял анаболический стероид, и все его апелляции были отклонены.

После этого Международный союз биатлонистов (IBU) обновил результаты, а Исполнительный совет МОК утвердил перераспределение медалей.

Новые рекорды Фуркада

Благодаря этому решению Фуркад официально получил шестую олимпийскую золотую медаль в карьере, закрепив статус одного из самых успешных биатлонистов в истории.

Ранее он уже завоевал медали на ОИ-2010 и 2014 годов в разных дисциплинах, а теперь его рекорд стал еще более значительным.

Процедура вручения медали

МОК предлагает спортсменам несколько вариантов получения перераспределенных наград: на церемонии на месте проведения соревнований или во время следующих Олимпийских игр.

Для зимних Игр 2026 года в Милане-Кортине планируется официальная церемония вручения медали Фуркаду за победу в Ванкувере.

Перераспределение медалей - стандартная практика МОК после выявления нарушений антидопинговых правил.

Организация ежедневно направляет эквивалент 4,7 млн долларов на поддержку спортсменов и спортивных организаций по всему миру.

Ранее мы писали, МОК допустил "нейтральных" спортсменов на Олимпиаду-2026.

Также читайте о том, как украинский фигурист Кирилл Марсак приблизился к получению лицензии на зимние Олимпийские игры-2026.

