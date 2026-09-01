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Росіянин відкрив вогонь по людях у стрілецькому клубі Чорногорії

05:19 01.09.2026 Вт
2 хв
Зараз спецпризначенці та повітряні патрулі армії шукають підозрюваного у Герцег-Нові
aimg Пилип Бойко
Росіянин відкрив вогонь по людях у стрілецькому клубі Чорногорії Фото: підозрюваний у потрійному вбивстві росіянин (Поліція Чорногорії)
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У Чорногорії триває масштабний розшук 30-річного росіянина, якого підозрюють у потрійному вбивстві поблизу Даниловграда. Наразі правоохоронці зосередили пошуки в одному з муніципалітетів на узбережжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чорногорський телеканал N1.

За інформацією правоохоронців, громадянин РФ Михайло Шабунін, напередодні вдень, 31 серпня, відкрив вогонь по людях у стрілецькому клубі "Češka zbrojevka" поблизу Даниловграда. Загинуло троє працівників закладу.

Після скоєння злочину Шабунін міг втекти на чорному Seat Cordoba, який згодом правоохоронці знайшли в Рогані. Наразі поліція продовжує пошукову операцію в Герцег-Нові та закликає громадян не наближатися до підозрюваного самостійно, а відразу повідомляти поліцію.

Що відомо про підозрюваного росіянина

За даними, наведеними російським ЗМІ, перед стріляниною підозрюваний кілька разів приходив до стрілецького клубу в Даниловграді та тренувався там. У день трагедії він нібито спочатку здійснив пробні постріли, після чого зайшов у приміщення і відкрив вогонь по співробітниках.

За даними російських ЗМІ, 30-річний уродженець Пермі Михайло Шабунін, захоплювався трейлранінгом (біг на природі в горах, - ред.), походами в гори та гірськими лижами, а також вирізав посуд із дерева. Останнім часом він нібито шукав роботу у сфері громадського харчування.

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