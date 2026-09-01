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Россиянин открыл огонь по людям в стрелковом клубе Черногории

05:19 01.09.2026 Вт
2 мин
Сейчас спецназовцы и воздушные патрули армии ищут подозреваемого в Герцег-Нове
aimg Филипп Бойко
Россиянин открыл огонь по людям в стрелковом клубе Черногории Фото: подозреваемый в тройном убийстве россиянин (Полиция Черногории)
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В Черногории продолжается масштабный розыск 30-летнего россиянина, подозреваемого в тройном убийстве вблизи Даниловграда. Правоохранители сосредоточили поиски в одном из муниципалитетов на побережье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на черногорский телеканал N1.

По информации правоохранителей, гражданин РФ Михаил Шабунин, накануне днем, 31 августа, открыл огонь по людям в стрелковом клубе "Češka zbrojevka" вблизи Даниловграда. Погибли три работника заведения.

После совершения преступления Шабунин мог скрыться на черном Seat Cordoba, который впоследствии правоохранители обнаружили в Рогане. Полиция продолжает поисковую операцию в Герцег-Нове и призывает граждан не приближаться к подозреваемому самостоятельно, а сразу сообщать полицию.

Что известно о подозреваемом россиянине

По данным, приведенным российским СМИ, перед стрельбой подозреваемый несколько раз приходил в стрелковый клуб в Даниловграде и тренировался там. В день трагедии он якобы сначала произвел пробные выстрелы, после чего вошел в помещение и открыл огонь по сотрудникам.

По данным российских СМИ, 30-летний уроженец Перми Михаил Шабунин, увлекался трейлранингом (бег на природе в горах – ред.), походами в горы и горными лыжами, а также вырезал посуду из дерева. В последнее время он якобы искал работу в сфере общественного питания.

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