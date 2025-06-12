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Чорногорія приєднається до місії ЄС з підготовки українських військових

Чорногорія, Четвер 12 червня 2025 22:59
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Чорногорія приєднається до місії ЄС з підготовки українських військових Фото: Чорногорія приєднається до місії ЄС з підготовки українських військових (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Парламент Чорногорії ухвалив рішення про направлення військовослужбовців своєї армії до місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Slobodna Evropa.

Як повідомляє видання, за відповідну постанову проголосували 49 із 81 депутата, після дев’яти місяців з моменту подання документа на розгляд.

У пояснювальній записці до рішення зазначається, що мета участі - посилити спроможності Збройних сил України у захисті територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, а також стримувати агресію з боку Росії та можливі загрози з боку інших держав.

Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович наголосив, що чорногорські військовослужбовці не перебуватимуть в Україні.

"Я хочу, щоб це було абсолютно ясно. Я ніколи не підтримаю такого. Усі заходи цієї місії проводяться на території ЄС - у Польщі та Німеччині", - зазначив він.

Навчання українських військових

Нагадаємо, місію Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) створили 17 жовтня 2022 року з початковим мандатом тривалістю два роки, її робота фінансується коштами з Європейського фонду миру.

У рамках цієї програми навчання українських військових проводиться у низці країн-учасниць.

У листопаді 2024 року посли ЄС продовжили військову навчальну місію ЄС для підготовки українських військових ще на два роки - до 2026-го.

Також раніше Британія заявляла про намір відправити своїх інструкторів в Україну для навчання солдатів ЗСУ.

До того ж українські інструктори з базової військової підготовки отримають можливість навчатися в Литві у 2025 році.

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