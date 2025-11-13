ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Чорногорія заявила про новий етап допомоги Україні у співпраці з НАТО

Чорногорія, Четвер 13 листопада 2025 02:45
UA EN RU
Чорногорія заявила про новий етап допомоги Україні у співпраці з НАТО Ілюстративне фото: військові НАТО (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Чорногорія розпочинає новий етап допомоги Україні в рамках міжнародної місії НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Radio Slobodna Evropa.

Після дев’яти місяців "нерішучості" 12 листопада парламент Чорногорії схвалив участь її армії у місії НАТО з надання допомоги та підготовки українських військових (NSATU).

За документ проголосували 44 депутати, п’ять були проти, а двоє утримались.

Зазначимо, що дане рішення було запропоноване Радою з оборони та безпеки ще 7 лютого цього року. Водночас частина правлячої коаліції, Демократична народна партія (DNP), виступила проти цього рішення, побоюючись загострення відносин із Росією.

"Це може лише ще більше поставити під загрозу наші відносини з Російською Федерацією. Було б розумніше триматися осторонь від чиїхось конфліктів", – якось заявив депутат від ДНП Владислав Бойович.

Тепер же військові Чорногорії у межах NSATU готуватимуть українських військових на території країн-членів НАТО. Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович зазначив, що рішення про продовження підтримки України було ухвалене на саміті НАТО у Вашингтоні минулого року.

Це одна з двох "українських місій", у яких планує брати участь Чорногорія після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року; іншу організовує Європейський Союз. Участь у місії ЄС також очікувала на ухвалення парламентом дев’ять місяців - від вересня минулого року до червня 2025-го.

Паралельно очікується підписання 10-річного договору про безпеку між Чорногорією та Україною.

Він передбачає:

  • підтримку у разі збройного нападу;
  • інвестиції в оборонну промисловість;
  • обмін розвідданими;
  • відновлення постраждалих від війни територій.

Наразі договір ще має підтвердити парламент країни.

Раніше проти резолюції щодо засудження російського вторгнення голосував голова парламенту Андрія Мандич, лідер проросійського Демократичного фронту.

Чорногорія в НАТО

Чорногорія офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу 5 червня 2017 року, ставши 29-м членом НАТО.

Рішення про вступ ухвалили за часів уряду Демократичної партії соціалістів під керівництвом Міло Джукановича, мотивуючи його потребою посилити національну безпеку та гарантувати захист від зовнішніх загроз.

Міністр Крапович в одній з останніх розмов з журналістами зізнався, що на момент вступу країни в Альянс не був його прихильником, але сьогодні вважає це правильним кроком.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Збройні сили України Чорногорія Війна в Україні
Новини
Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики
Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа