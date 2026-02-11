Росіянин шпигував за ССО: на Рівненщині викрили агента окупантів

За даними СБУ, зловмисником виявився 28-річний громадянин РФ. Він у 2018-2019 роках проходив військову службу як розвідник російської воєнної розвідки. Фігурант прибув до Рівного у 2021 році під виглядом пересічного жителя Красноярського краю РФ, який має українських родичів.

Далі фігурант почав збирати контакти військовослужбовців ССО ЗСУ, щоб шпигувати "всередині" цього підрозділу.

Зокрема, він намагався отримати персональні дані військових ССО та передати їх в РФ через заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку. Крім того, його цікавила інформація про осіб, які таємно співпрацюють з ССО та залучаються до проведення спецоперацій.

Військова контррозвідка СБУ викрила шпигуна, покроково задокументувала його підривну діяльність і затримала "на гарячому" на завершальному етапі спецоперації.

Разом з тим, під час обшуку в фігуранта знайдено військовий формений одяг РФ і документи країни-агресора.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.