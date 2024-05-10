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Росіянин в Одеській області напав на прикордонника і намагався відібрати в нього зброю

Одеська область, П'ятниця 10 травня 2024 20:56
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Росіянин в Одеській області напав на прикордонника і намагався відібрати в нього зброю Архівне фото: росіянин в Одеській області напав на прикордонника (facebook com DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

В Одеській області громадянин Російської Федерації напав на прикордонника під час того, як переправляв через кордон жителя Києва. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Росіянин намагався відібрати зброю у прикордонника

Зазначається, що в ніч на 9 травня прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали двох людей на державному кордоні, поблизу села Євгенівка Бородінської громади Болградського району.

Громадянин Російської Федерації, який має посвідку на проживання в Україні та мешкає в цьому селі, сприяв у незаконному перетині державного кордону жителем Києва.

"Зрозумівши, що його намір викрито, 48-річний росіянин вчинив напад на прикордонника, завдав йому тілесних ушкоджень та намагався заволодіти пристроєм для відстрілу гумових куль", - пишуть прикордонники.

На неодноразові вимоги про припинення правопорушення іноземець не реагував, для забезпечення особистої безпеки військовослужбовця прикордонному наряду довелось застосувати заходи фізичного впливу.

Що йому загрожує

Відомство зазначає, що за злісну непокору щодо нападника складено протокол про адміністративне правопорушення.

Окрім цього, до Національної поліції скеровано повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України за фактом "незаконного переправлення осіб через державний кордон України". За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Щодо 38-річного громадянина України складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею про "незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України".

Виїзд чоловіків за кордон

Під час воєнного стану громадяни призовного віку обмежені в можливості виїзду за кордон. При цьому частина громадян мають право безперешкодно виїжджати з країни.

Нещодавно спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв, що для деяких категорій українців можуть змінитися правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як новий закон про мобілізацію набуде чинності.

Також уряд схвалив зміни, які дозволяють чоловікам ставати учасниками програм академічної мобільності та виїжджати за кордон на навчання.

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