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Росіяни звозять на окуповані території все більше силовиків, - ЦНС

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Україна, Неділя 25 грудня 2022 00:12
Росіяни звозять на окуповані території все більше силовиків, - ЦНС Фото: росіяни звозять силовиків на окуповані території (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни продовжують звозити на тимчасово окуповані території бійців "Росгвардії".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.

В центрі зазначають, що українське підпілля продовжує вести активну боротьбу проти окупантів. Росіяни на це відповідають збільшенням кількості силовиків, які патрулюють захоплені населені пункти. Так, до Бердянська завезли більше 500 росгвардійців.

Нагадаємо, що російські війська на 22 грудня запланували "евакуацію" цивільних із Каховки та Нової Каховки (Херсонська область).

Також ми писали, що ворожі війська заселяються до будинків місцевих мешканців Олешків та Новотроїцького у Херсонській області та відбирають у них автомобілі.

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