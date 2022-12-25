Россияне свозят на оккупированные территории все больше силовиков, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Центр национального сопротивления.

В центре отмечают, что украинское подполье продолжает активную борьбу против оккупантов. Россияне на это отвечают увеличением числа силовиков, патрулирующих захваченные населенные пункты. Так, в Бердянск завезли более 500 росгвардейцев.

Напомним, что российские войска на 22 декабря запланировали "эвакуацию" гражданских из Каховки и Новой Каховки (Херсонская область).

Также мы писали, что вражеские войска заселяются в дома местных жителей Олешки и Новотроицкого в Херсонской области и отбирают у них автомобили.

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