Окупанти запланували "евакуацію" з Каховки та Нової Каховки, - Хлань

Російські війська на 22 грудня запланували "евакуацію" цивільних із Каховки та Нової Каховки (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Херсонської облради Сергія Хланя у Facebook .

"На 22 грудня окупанти запланували "евакуацію" людей з Каховки та Нової Каховки. Тому і обстрілюють міста - таким чином змушуючи людей поїхати", - сказав Хлань.

Він зазначив, що загарбники спеціально обстрілюють лівобережжя Херсонської області, щоби змусити цивільних виїхати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вивезли всіх колаборантів із тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).

Також ми писали, що ворожі війська заселяються до будинків місцевих мешканців Олешків та Новотроїцького у Херсонській області та відбирають у них автомобілі.

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