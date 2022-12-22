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Окупанти запланували "евакуацію" з Каховки та Нової Каховки, - Хлань

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Херсонська область, Четвер 22 грудня 2022 12:13
Окупанти запланували "евакуацію" з Каховки та Нової Каховки, - Хлань Фото: окупанти запланували "евакуацію" з Каховки та Нової Каховки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська на 22 грудня запланували "евакуацію" цивільних із Каховки та Нової Каховки (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Херсонської облради Сергія Хланя у Facebook.

Він зазначив, що загарбники спеціально обстрілюють лівобережжя Херсонської області, щоби змусити цивільних виїхати.

"На 22 грудня окупанти запланували "евакуацію" людей з Каховки та Нової Каховки. Тому і обстрілюють міста - таким чином змушуючи людей поїхати", - сказав Хлань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вивезли всіх колаборантів із тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).

Також ми писали, що ворожі війська заселяються до будинків місцевих мешканців Олешків та Новотроїцького у Херсонській області та відбирають у них автомобілі.

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