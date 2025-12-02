Росіяни звітують про "перемоги" на фронті: керівник ЦПД пояснив, що за цим стоїть
Росіяни протягом наступних тижнів робитимуть багато спроб тиску на фронті і супроводжуватимуть це гучними заявами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрія Коваленка.
За словами керівника Центру, росіяни робитимуть гучні заяви та намагатимуться тиснути на фронт винятково для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії.
За інформацією Андрія Коваленка, зараз частина Вовчанська знаходиться під контролем Сил оборони України.
"Також ворог не захопив Купʼянськ, але брехав про це", - зазначив він.
Коваленко наголосив: важкі бої на фронті тривають, ворог кидає багато сил.
Які населені пункти "захопила" армія РФ
Як повідомляло РБК-Україна, російське командування продовжує публікувати заяви про нібито успішні дії своїх військ, проте повідомлення, які озвучує начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, не підтверджуються українськими джерелами і розходяться з реальною картиною на фронті.
Так, у свіжих зведеннях начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов повідомив, що російські війська нібито оточили Степногірськ у Запорізькій області; "успішно розвивають наступ" у Дніпропетровській області; близько 30% будівель у Костянтинівці нібито опинилися під контролем російських підрозділів; штурмові підрозділи угруповання "Захід" увійшли в Лиман Донецької області.
Як і інші заяви російського командування, ця інформація поки що не підтверджується українською стороною і розглядається як чергова спроба представити ситуацію на фронті на користь Москви.
Також 26 жовтня російські генерали повідомили диктатору про те, що на деяких напрямках українські війська нібито "потрапили в оточення". Серед "оточених" міст згадувався і Куп'янськ, причому Путін навіть хотів запросити до міста "представників ЗМІ".
Натомість 1 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що, попри заяви РФ, українські захисники вичистили з Куп'янська майже всіх окупантів.