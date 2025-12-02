ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни звітують про "перемоги" на фронті: керівник ЦПД пояснив, що за цим стоїть

Вівторок 02 грудня 2025 02:10
UA EN RU
Росіяни звітують про "перемоги" на фронті: керівник ЦПД пояснив, що за цим стоїть Фото: українські військові продовжують тримати оборону на фронті (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Росіяни протягом наступних тижнів робитимуть багато спроб тиску на фронті і супроводжуватимуть це гучними заявами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрія Коваленка.

За словами керівника Центру, росіяни робитимуть гучні заяви та намагатимуться тиснути на фронт винятково для західної аудиторії і підвищення ставок в дипломатії.

За інформацією Андрія Коваленка, зараз частина Вовчанська знаходиться під контролем Сил оборони України.

"Також ворог не захопив Купʼянськ, але брехав про це", - зазначив він.

Коваленко наголосив: важкі бої на фронті тривають, ворог кидає багато сил.

Які населені пункти "захопила" армія РФ

Як повідомляло РБК-Україна, російське командування продовжує публікувати заяви про нібито успішні дії своїх військ, проте повідомлення, які озвучує начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, не підтверджуються українськими джерелами і розходяться з реальною картиною на фронті.

Так, у свіжих зведеннях начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов повідомив, що російські війська нібито оточили Степногірськ у Запорізькій області; "успішно розвивають наступ" у Дніпропетровській області; близько 30% будівель у Костянтинівці нібито опинилися під контролем російських підрозділів; штурмові підрозділи угруповання "Захід" увійшли в Лиман Донецької області.

Як і інші заяви російського командування, ця інформація поки що не підтверджується українською стороною і розглядається як чергова спроба представити ситуацію на фронті на користь Москви.

Також 26 жовтня російські генерали повідомили диктатору про те, що на деяких напрямках українські війська нібито "потрапили в оточення". Серед "оточених" міст згадувався і Куп'янськ, причому Путін навіть хотів запросити до міста "представників ЗМІ".

Натомість 1 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що, попри заяви РФ, українські захисники вичистили з Куп'янська майже всіх окупантів.

