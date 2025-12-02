ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне отчитываются о "победах" на фронте: руководитель ЦПД объяснил, что за этим стоит

Вторник 02 декабря 2025 02:10
UA EN RU
Россияне отчитываются о "победах" на фронте: руководитель ЦПД объяснил, что за этим стоит Фото: украинские военные продолжают держать оборону на фронте (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Россияне в течение следующих недель будут предпринимать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрея Коваленко.

По словам руководителя Центра, россияне будут делать громкие заявления и пытаться давить на фронт исключительно для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии.

По информации Андрея Коваленко, сейчас часть Волчанска находится под контролем Сил обороны Украины.

"Также враг не захватил Купянск, но врал об этом", - отметил он.

Коваленко подчеркнул: тяжелые бои на фронте продолжаются, враг бросает много сил.

Какие населенные пункты "захватила" армия РФ

Как сообщало РБК-Украина, российское командование продолжает публиковать заявления о якобы успешных действиях своих войск, однако сообщения, которые озвучивает начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, не подтверждаются украинскими источниками и расходятся с реальной картиной на фронте.

Так, в свежих сводках начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска якобы окружили Степногорск в Запорожской области; "успешно развивают наступление" в Днепропетровской области; около 30% зданий в Константиновке якобы оказались под контролем российских подразделений; штурмовые подразделения группировки "Запад" вошли в Лиман Донецкой области.

Как и другие заявления российского командования, эта информация пока не подтверждается украинской стороной и рассматривается как очередная попытка представить ситуацию на фронте в пользу Москвы.

Также 26 октября российские генералы сообщили диктатору о том, что на некоторых направлениях украинские войска якобы "попали в окружение". Среди "окруженных" городов упоминался и Купянск, причем Путин даже хотел пригласить в город "представителей СМИ".

Олнако 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на заявления РФ, украинские защитники вычистили из Купянска почти всех оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Пропагандист
Новости
Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник
Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит