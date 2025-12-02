Россияне отчитываются о "победах" на фронте: руководитель ЦПД объяснил, что за этим стоит
Россияне в течение следующих недель будут предпринимать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрея Коваленко.
По словам руководителя Центра, россияне будут делать громкие заявления и пытаться давить на фронт исключительно для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии.
По информации Андрея Коваленко, сейчас часть Волчанска находится под контролем Сил обороны Украины.
"Также враг не захватил Купянск, но врал об этом", - отметил он.
Коваленко подчеркнул: тяжелые бои на фронте продолжаются, враг бросает много сил.
Какие населенные пункты "захватила" армия РФ
Как сообщало РБК-Украина, российское командование продолжает публиковать заявления о якобы успешных действиях своих войск, однако сообщения, которые озвучивает начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, не подтверждаются украинскими источниками и расходятся с реальной картиной на фронте.
Так, в свежих сводках начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска якобы окружили Степногорск в Запорожской области; "успешно развивают наступление" в Днепропетровской области; около 30% зданий в Константиновке якобы оказались под контролем российских подразделений; штурмовые подразделения группировки "Запад" вошли в Лиман Донецкой области.
Как и другие заявления российского командования, эта информация пока не подтверждается украинской стороной и рассматривается как очередная попытка представить ситуацию на фронте в пользу Москвы.
Также 26 октября российские генералы сообщили диктатору о том, что на некоторых направлениях украинские войска якобы "попали в окружение". Среди "окруженных" городов упоминался и Купянск, причем Путин даже хотел пригласить в город "представителей СМИ".
Олнако 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на заявления РФ, украинские защитники вычистили из Купянска почти всех оккупантов.