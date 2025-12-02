Россияне отчитываются о "победах" на фронте: руководитель ЦПД объяснил, что за этим стоит

Россияне в течение следующих недель будут предпринимать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрея Коваленко .

По словам руководителя Центра, россияне будут делать громкие заявления и пытаться давить на фронт исключительно для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии.

По информации Андрея Коваленко, сейчас часть Волчанска находится под контролем Сил обороны Украины.

"Также враг не захватил Купянск, но врал об этом", - отметил он.

Коваленко подчеркнул: тяжелые бои на фронте продолжаются, враг бросает много сил.