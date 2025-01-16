Росіяни зруйнували важливі промислові об'єкти на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця".

Зокрема з використанням термобаричних боєприпасів були уражені важливі промислові об'єкти в населених пунктах :

Як пише "Хортиця", ворог завдає авіаційні, артилерійські та ракетні удари по інфраструктурі та важливим промисловим об'єктам на Покровському напрямку.

Ситуація на фронті

Покровський напрямок протягом тривалого часу залишається найгарячішим на фронті. Майже щодня там відбувається найбільша кількість боїв, а інколи їх цифра перевищує половину від загальної кількості боїв за день на усіх напрямках фронту.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 15 січня, на Покровському напрямку ворог здійснив 56 наступальних дій у бік населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка й не тільки.

Тим часом Financial Times заявив, що ворог змінив тактику під Покровськом.

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