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Росіяни змінили тактику під Покровськом: FT дізналося деталі

Неділя 12 січня 2025 22:23
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Росіяни змінили тактику під Покровськом: FT дізналося деталі Фото: війська РФ хоча змусити ЗСУ самостійно вийти з Покровська (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські війська почали обходити важкі міські бої на Донеччині. Тепер ворог прямує в бік Дніпропетровської області, змінивши стратегію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання зазначає, що Україна ще з літа готується до міських дій у Покровську. Цей населений пункт є ключовим логістичним і транспортним вузлом для районів Донецької області, які контролює Київ.

Однак, російські війська, що просуваються з півдня, тепер почали прямувати на захід від Покровська, перебуваючи лише за 7 км від шосе, що веде в Дніпропетровську область, судячи з карти Deep State. Представник ГУР Андрій Черняк сказав у коментарі FT, що ворог змінив стратегію. За його словами, нова тактика націлена на те, щоб ЗСУ самі вийшли з Покровська.

"Вони розуміють, що втратять багато сил, намагаючись взяти Покровськ, тому вони вирішили дотримуватися іншої стратегії і зайти з півдня, обійти його. Вони спробують перекрити всі поставки в Покровськ, щоб наші війська звідти пішли", - сказав він.

У межах Дніпропетровської області наступне велике місто - Павлоград. Воно є великою українською військовою базою.

FT пише, що те, наскільки швидко війська РФ зможуть зайняти шосе в напрямку Дніпропетровська, залежить від ступеня вкраплення в цьому районі, а так само від української робочої сили, якої стає все менше.

За оцінкою українського воїна, який говорив на умовах анонімності і бригада якого воює в районі Покровка, рельєф місцевості також відіграватиме роль у швидкості просування росіян. Боєць описує його, як "глибокий, брудний і непрохідний". Черняк же зазначив, що росіяни намагатимуться захопити максимум території перед переговорами.

"Вони намагаються захопити максимальну територію, щоб, коли їхні сили зрештою будуть виснажені, їм було з чим вести переговори", - резюмував представник української розвідки.

Нагадаємо, що за попередню добу, 11 січня, на фронті відбулося 184 бойових зіткнення. Найгарячішим напрямком, як і в інші останні кілька днів, був Покровський напрямок. Так, упродовж учорашнього дня ЗСУ зупинили на ньому 77 наступальних дій противника.

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