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Россияне разрушили важные промышленные объекты на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Четверг 16 января 2025 10:40
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Россияне разрушили важные промышленные объекты на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица" Иллюстративное фото: россияне разрушили важные промышленные объекты на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы разрушили термобарическими боеприпасами ряд важных промышленных объектов на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Как пишет "Хортица", враг наносит авиационные, артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре и важным промышленным объектам на Покровском направлении.

В частности с использованием термобарических боеприпасов были поражены важные промышленные объекты в населенных пунктах:

  • Улаклы;
  • Котлино;
  • Богатыри;

Ситуация на фронте

Покровское направление в течение длительного времени остается самым горячим на фронте. Почти ежедневно там происходит наибольшее количество боев, а иногда их цифра превышает половину от общего количества боев за день на всех направлениях фронта.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 15 января, на Покровском направлении враг совершил 56 наступательных действий в сторону населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка и не только.

Тем временем Financial Times заявил, что враг изменил тактику под Покровском.

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