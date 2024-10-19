Росіяни зруйнували пожежну частину у Шостці: постраждали рятувальники (фото, відео)

Обстріл України

В ніч на 19 жовтня, як відомо, росіяни вдарили КАБами та дронами по Сумській області. Пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури. Повідомлялося про сімох постраждалих внаслідок атаки.

ПІсля атаки у частині Сумської області запровадили графіки аварійних відключень світла.

Також окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Чернігівської області.

Крім того, ворог намагався атакувати дронами Київ. В одному з районів упали уламки, місцева влада заявила про одну постраждалу жінку.

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