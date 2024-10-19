У КМВА уточнили наслідки атаки РФ на Київ (фото)

Росіяни намагались атакувати Київ дронами в ніч на 19 жовтня. Зокрема, окрім спотворених авто, в Дарницькому районі є і інші пошкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook т. в.о. голови Дарницької районної адміністрації Миколи Калашника.

"Надійшли нові повідомлення щодо завданої шкоди у нашому районі за результатами сьогоднішньої нічної атаки країною-терористом", - розповів він. За словами Калашника, окрім пошкодженних автомобілів, спотворено фасадну частину багатоповерхівки, балконну раму і шибки однієї із квартир, дах будівлі закладу громадського харчування у різних мікрорайонах. "Обійшлося без загоряння та постраждалих. На місцях працюють слідчо-оперативні групи. У разі виявлення додаткових ознак завданої шкоди, треба звертатись на спецлінію поліції 102", - зазначив він. Наслідки атаки на Київ 19 жовтня (facebook.com/mykola.kalashnyk)