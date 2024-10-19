Россияне разрушили пожарную часть в Шостке: пострадали спасатели (фото, видео)

Обстрел Украины

В ночь на 19 октября, как известно, россияне ударили КАБами и дронами по Сумской области. Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Сообщалось о семи пострадавших в результате атаки.

После атаки в части Сумской области были введены графики аварийных отключений света.

Также оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Кроме того, враг пытался атаковать дронами Киев. В одном из районов упали обломки, местные власти заявили об одной пострадавшей женщине.

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