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Россияне разрушили пожарную часть в Шостке: пострадали спасатели (фото, видео)

Фото: в Шостке разрушили пожарную часть (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне ударили по пожарной части в Шостке Сумской области в ночь на 19 октября. Пострадали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Ночью вражеская авиация нанесла удар по пожарно-спасательному подразделению в Шостке. Частично разрушено здание части. К моменту атаки личный состав находился в укрытии.

 

В результате вражеского обстрела пять спасателей получили ранения, их госпитализировали.

Повреждены здания и шесть единиц техники ГСЧС.

 

Фото: в Шостке под удар попали спасатели (t.me/dsns_telegram)

Число пострадавших возросло до 8

Как сообщили в прокуратуре, оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемых авиационных бомбы на центральную часть города Шостка.

В результате атаки врага ранены восемь человек. Повреждены учебные и медицинские учреждения, помещения ряда учреждений, жилые дома и транспортные средства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: в Шостке повреждена школа (t.me/prokuraturasumy)

Обстрел Украины

В ночь на 19 октября, как известно, россияне ударили КАБами и дронами по Сумской области. Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Сообщалось о семи пострадавших в результате атаки.

После атаки в части Сумской области были введены графики аварийных отключений света.

Также оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Кроме того, враг пытался атаковать дронами Киев. В одном из районов упали обломки, местные власти заявили об одной пострадавшей женщине.

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