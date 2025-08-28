ua en ru
Росіяни зруйнували п'ятиповерхівку в одному з районів Києва

Четвер 28 серпня 2025 04:47
Росіяни зруйнували п'ятиповерхівку в одному з районів Києва
Автор: Наталія Кава

Російська армія у на четвер, 28 серпня, масовано атакувала Київ дронами та ракетами. В одному з районів міста зруйновано п'ятиповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

"У Дарницькому районі, попередньо, руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи", - повідомив Кличко.

За його словами, екстрені служби прямують на місце.

Також наслідки обстрілу фіксують у інших районах столиці. Станом на 04:40 вже відомо про чотирьох постраждалих та одного загиблого.

Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також варто нагадати, що Україна перебуває під масованою атакою російських "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків.

Окрім того, в районі 3 години ночі росіяни запустили декілька балістичних ракет на столицю.

Війна в Україні
Новини
Аналітика
